13 июля 2019 | Время чтения 15 мин

В Татарии продолжается предвыборная кампания в Госсовет: уже известно, что в борьбе за мандаты примут участие 11 политпартий и общественных организаций. Тем временем пятеро чиновников и депутатов попали в список Forbes. Среди самых богатых оказалась и чета Миннихановых. Делегация региона вернулась с ИННОПРОМа-2019 не без «улова», а в образовательной сфере — снова скандал. Об этом и не только — в обзоре событий республики с 8 по 14 июля 2019 года.

Анастасия Степанова, , 00:43 — REGNUM

Журнал Forbes обнародовал очередные рейтинги самых богатых государственных служащих России и их половин. Татария оказалась представлена сразу пятью чиновниками и депутатами, а чета Миннихановых попала в рейтинг в полном составе.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Татарии Рустам Минниханов занял по итогам 2018 года в топе-100 богатейших госслужащих и депутатов России «Власть и деньги» не особо почётное 92-е место, заработал около 8,5 млн рублей. Гульсина Минниханова вошла в рейтинг Forbes богатейших супругов госслужащих, заняв 16-е место с собственным доходом 154,9 млн рублей. По итогам 2016 года с доходом 2,2 млрд рублей, большая доля которого была получена в виде дохода от продажи доли в ООО «Лучано», Гульсина Минниханова возглавляла рейтинг.

Рустам Минниханов Tatarstan.ru

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Самым богатым депутатом из Татарии по данным рейтинга оказалась председатель правления Татсоцбанка Анастасия Колесова, разместившаяся на 21-м месте.

«Самым богатым представителем Татарстана в рейтинге Forbes на этот раз стала депутат Госсовета республики от «Единой России» Анастасия Колесова, дочь экс-губернатора Амурской области, а ныне — гендиректора подконтрольного «Ростеху» концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Николая Колесова. Вместе со своим супругом, депутатом думы Казани Николаем Ураевым, она заработала по итогам 2018 года 593,66 млн руб. Из них личный доход госпожи Колесовой составил 422,35 млн рублей», — уточняет «Коммерсантъ».

Ещё один депутат, попавший в рейтинг, — владелец крупнейшего регионального автодилера «Транстехсервис» Вячеслав Зубарев (37-е место), доход — 435,74 млн рублей.

На 95-й и 96-й строчке журнала — депутаты Госдумы от Татарии, заместитель главы комитета по экономической политике Альфия Когогина и заместитель главы комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Семейные доходы депутатов в 2018 году —159,27 млн и 159,09 млн рублей соответственно. Существенную долю семейного дохода Альфии Когогиной внёс её супруг — гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. Доход депутата — 11,47 млн рублей.

Сергей Когогин Kremlin.ru

Выборы в Госсовет: кто будет делить мандаты

Центризбирком Татарии для участия в выборах в Госсовет, которые пройдут 8 сентября 2019 года, заверил республиканские списки отделений партий и общественных организаций.

«По единому избирательному округу в составе списков выдвинулись 250 кандидатов. В одномандатных избирательных округах документы на выдвижение приняли от 296 кандидатов — от 105 самовыдвиженцев и 191 представителя политических партий. От КПРФ выдвинулись 47 кандидатов, ЛДПР — 46, партии «Справедливая Россия» — 45, партии «Единая Россия» — 41, партии «Коммунисты России» — 6, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — 3, партии «Яблоко» — 1, партии РОСТА — 1, партии «Родина» — 1», — отметили в ЦИК РТ.

Всего избирательная комиссия заверила списки 11 политпартий и общественных организаций. Больше всех кандидатов идёт от партии «Единая Россия» — 55 человек, далее следует «Справедливая Россия» — 48 и замыкают лидерский квартет ЛДПР — 40 и КПРФ — 30.

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Интересный факт: несколько кандидатов «Единой России», в числе которых министры и главы районов, не стали выдвигаться в своих одномандатных округах.

«Маневр, когда «Единая Россия» оставляет округа для представителей политических партий, использовался и раньше. Но сейчас в Госсовет могут пройти представители сразу нескольких политических сил», — прокомментировал данное явление газете «Коммерсантъ» казанский политолог Сергей Сергеев, отмечая, что «партия власти в действительности шире, чем только «Единая Россия»».

По мнению эксперта, таким образом делается попытка «конструировать демократический имидж» Госсовета республики. Эксперт не исключил, что по партийным спискам, как и пять лет назад, помимо единороссов пройдёт только КПРФ. Между тем прогнозируется, что с учётом одномандатников из других партий в новом созыве парламента могут быть представлены до пяти политических сил.

Здание Госсовета Татарии (cc) TY-214

Иннопром-2019: итоги для Татарии

Делегация Татарии с ИННОПРОМа-2019 вернулась не без «улова». Агентством инвестиционного развития РТ и турецкой компанией Kozuva Group было подписано соглашение о строительстве грузового терминала в казанском аэропорту.

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Турция для Татарии — один из основных торговых партнёров. 8 июля в рамках пленарной сессии Российско-турецкого промышленного форума «Промышленное партнерство: новые задачи и проекты» Рустам Минниханов заявил, что регион «уделяет большое внимание расширению сотрудничества с Турцией, направленного на укрепление российско-турецких отношений», напомнив, что между республикой и Турцией действует соглашение о сотрудничестве, а на межмуниципальном уровне заключено 17 соглашений о сотрудничестве.

«В нашей республике сконцентрировано порядка 25 процентов турецких инвестиций в экономику России — свыше $2 млрд. Наш товарооборот растёт, но нам есть к чему стремиться. Для примера, несколько лет назад объём взаимной торговли достигал $3 млрд», — отметил Минниханов.

Позднее на встрече с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком он подчеркнул, что «интересны самые разнообразные сферы экономического сотрудничества с Турцией, включая такие сферы, как энергетика, нефтехимия, машиностроение и автомобилестроение, ИТ и другие высокие технологии, здравоохранение, строительство, АПК и туризм».

Варанка, в свою очередь, добавил, что сотрудничество нужно продолжать, наращивая торгово-экономические связи.

Рустам Минниханов осматривает турецкую экспозицию Tatarstan.ru

Также в рамках ИННОПРОМа-2019 у главы Татарии состоялась встреча с генеральным директором Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андреем Козицыным. Стороны обсудили текущий ход и перспективы сотрудничества, в частности, речь шла о поставках продукции УГМК республиканским предприятиям.

Градостроительные войны: генплан Казани

Протест горожан, не согласных с генеральным планом Казани, который ранее не получил поддержки в Минэкономразвития России, продолжается.

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«Нет магистралям в Дербышках», «Никаких детсадов на Старых Горках», «Долой застройку на Гаврилова», «Нет зоне 430», — Казань охвачена целой серией локальных протестов», — пишет издание «Бизнес-онлайн».

9 июля на площади имени Саид-Галеева в Дербышках состоялся очередной митинг противников строительства дорог, предусмотренных в генеральном плане, в котором приняли участие порядка 500 человек.

Протест (cc) Nathan Keirn

«Коллизии на эту тему встречаются в больших городах. Конфликт совершенно неизбежен, но ничего другого, кроме принятия инженерных, планировочных решений, не придумано. Ни в мире, ни в России. Конечно, надо избегать какой-то совершенно нелепой практики. Но во всех других случаях есть компенсирующие инженерные решения: двойное остекление, шумовые экраны. Есть решения, которые смягчают проблему. Но устранить ее невозможно, потому что город без магистралей и других объектов инфраструктуры не обойдется», — отметил в комментарии изданию директор института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

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Общественные обсуждения по генплану после корректировок состоятся снова, их старт намечен на 29 июля.

Экономика недели

Татария, попавшая в список регионов, где происходит массовая гибель пчёл, ожидает спада производства мёда. По словам гендиректора бюджетного учреждения «Управление аквакультуры и пчеловодства Республики Татарстан» Фаиза Динмухаметова, объем мёда в 2019 году в республике снизится примерно на 1 тыс. тонн — с 7 тыс. тонн в 2018-м до 6 тыс. тонн в этом году.

«Сейчас только июль, до начала уборки еще 1,5−2 месяца, сейчас пойдут обрабатывать гербицидами, озимые посеют — снова обработают поля химикатами» — цитирует Динмухаметова «Интерфакс».

Глава ведомства отмечает, что опасный сезон для пчёл не закончен.

Пчела

К слову, в Ульяновской области пострадавшим пчеловодам местные власти обещают выплатить компенсацию. На сегодня разрабатывается порядок предоставления выплат. В Татарии же пока власти в лице главы минсельхоза Марата Ахметова отделались лишь общими рекомендациями к владельцам полей, о компенсациях речи не шло.

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Ещё одна неприятная новость для Татарии — это риск остаться без проекта новой дороги в Казань.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин решил доехать на автомобиле до Тольятти, чтобы выбрать, что профинансировать — платную трассу в Казань или полную реконструкцию М7.

На своей странице в соцсетях Орешкин отмечает: «В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем, по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти. Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов. Главный — подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва — Казань и полной реконструкцией трассы М7».

Ещё из новостей экономики. Мост через Свиягу построит компания Аркадия Ротенберга, строившая Крымский мост. Контракт на 4,7 млрд рублей всё-таки оформлен с ПАО «Мостотрест».

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А 10 июля состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между ПАО «Татнефть» и АО НК «КазМунайГаз» — казахстанского оператора по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющего интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. Между компаниями планируется сотрудничество в области анализа, геологического изучения и проведения совместных геологоразведочных работ, оказания консультационных услуг и технической поддержки при реализации проектов по нефтепереработке, нефтехимии и газохимии, организации совместных научных и проектных работ в области нефтедобычи и разработки месторождений.

Отметим, по итогам 2018 года внешнеторговый оборот Татарии с иностранными государствами составил $19 млрд, из которых более $15 млрд — экспортные поставки.

В десятый класс через прокурора?

Уже несколько лет в Татарии не могут решить проблему с администрацией школ, которая идёт на разные ухищрения, чтобы отсеять после 9-х классов неугодных, в том числе по успеваемости, детей.

Пустой класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 2017 года минобрнауки РТ «в связи с многочисленными обращениями родителей» публикует напоминания директорам школ о том, что «в целях недопущения нарушений прав детей на образование, обеспечения принципов законности и «прозрачности» при приеме в 10 класс директорам школ рекомендовано провести информирование родителей о правилах приема, принять меры по своевременному размещению и обновлению на сайтах школ информации о реализации программ среднего общего образования с указанием профиля обучения». Ведомство обращает внимание школ, что «в приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест». В этом случае родители должны обратиться в другую общеобразовательную организацию или непосредственно в управление (отдел) образования. Напоминают директорам школ и о штрафе за неприём в школу — от 30 до 50 тыс. рублей. Но из года в год ситуация повторяется — и снова летят жалобы от родителей.

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В этом году к решению проблемы привлекли детского омбудсмена РТ Гузель Удачину и прокуратуру.

«В этой ситуации родителям нужно жаловаться в правоохранительные органы, а также в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Наша позиция однозначна — это нарушение гарантированных прав детей на получение обязательного среднего образования», — цитирует Inkazan Удачину.

Итоги прокурорских проверок планируют подвести к 15 июля 2019 года.

Аварийные дома снова запылали

Зеленодольск, что не сходит с медиаповестки региона в связи с конфликтами жильцов аварийного фонда и властей, предлагающих мизерную выкупную цену, — снова в центре скандала.

Напомним, аварийщики Зеленодольска, Чистополя, Болгара, Альметьевска оказались в безвыходной ситуации: предлагаемая властью выкупная цена за жильё в собственности в размере около 11 тыс. рублей за «квадрат» много лет не менялась, существенно отстав от рыночных цен. Приобрести достойное жильё на эти деньги выселяемые жильцы не могут. Власть вместо повышения размера выплаты предлагает альтернативу — социальную ипотеку, то есть фактически вместо полноценного собственного жилья —кабалу на многие годы. Аварийщики против этого, да и многим она не по карману, среди выселяемых — пенсионеры, малоимущие граждане. Не согласных выселиться добровольно после решения суда выводят судебные приставы.

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На улице Красный переулок, 8 загорелся дом.

Файрузу Гумерову. В квартире начали срезать газ. Активисты сообщают, что у Гумеровой случился инсульт, сейчас она в реанимации», — пишет портал activatica.org. «Вчера в сумерках загорелся ещё один дом по ул. Красный переулок, 8. Очевидцы говорят — его с двух сторон закидали коктейлями Молотова. Дом — часть исторического района Полукамушки. Сегодня приставы приехали выселять соседку труженицы тыла Марфуги Гадиевой по дому Декабристов 9 —. В квартире начали срезать газ. Активисты сообщают, что у Гумеровой случился инсульт, сейчас она в реанимации», — пишет портал activatica.org.

10 июля уставшие от сложившейся ситуации аварийщики вышли пикетировать республиканское правительство. В рамках одиночных пикетов они держали плакаты с надписью «Требуем равнозначных квартир в собственность взамен изъятых по «аварийной» программе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Полукамушки пылают не в первый раз. Дома горели и раньше.

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«Палаточный лагерь» дольщиков

Прямо под Казанью появился палаточный городок. Нет, это не участники какого-то музыкального фестиваля и желающие отдохнуть на природе. Жители «городка» — дольщики микрорайона «Яшьлек» в селе Куюки Пестречинского района и участники федеральной программы «Жилье для российской семьи», которые так и не дождались своих квартир.

С 6 июля стоит протестный лагерь дольщиков в поселке Кубки под Казанью.

«Люди требуют свои квартиры, которые они покупали по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Люди живут в палатках рядом с домами, которые почти достроены. В них только отсутствует внутренняя отделка. В поле около 10 палаток и дежурит полицейский УАЗик. Многие ездят отсюда на работу», — пишет портал «Активатика».

Жить в спартанских условиях участники протестной акции рядом со своими недостроенными домами планируют до тех пор, пока не начнётся строительство. Только возобновление стройки, по мнению дольщиков, даст шанс на получение жилья. Если такая форма протеста не поможет, они готовы начать голодовку.

Палатка (cc) Andshel

Напомним, с 2014 года в стране начала работать федеральная программа «Жилье для российской семьи», по которой нуждающиеся и социально незащищенные граждане могли купить жилье по более доступной цене, чем на рынке. В Татарии показатель был установлен на уровне 35 тыс. рублей.

«Мы, обманутые дольщики микрорайона «Яшьлек», вот уже три года ждем свои квартиры. Ходим на приемы в кабинет министров, минстрой, Фонд помощи обманутых дольщиков. Как вы видите сами, стройка до сих пор стоит. От безысходности, кучи отписок и отсутствия диалога с властями мы решили открыть палаточный городок около стройки. Мы будем по очереди приезжать сюда и жить. Так каждый день, пока власти не найдут нового застройщика и он не начнет работы», — цитирует одну из дольщиц Наталью издание Idel.Реалии.

На покупку жилья семьи брали ипотеку, по которой выплачивают ежемесячные взносы, снимая квартиры, так как жить негде, кредиты отдают за несуществующие квартиры. Люди оказались в тупиковой ситуации и уже несколько лет не могут добиться от властей выхода из неё. На одной из палаток висит плакат «Программа ЖРС — позор Татарстану. Построить не смогли мкр «Яшьлек» с. Куюки Пестречинского района».

Изначально микрорайон строила компания «Стройком», и когда в 2016 году участники жилищной программы начали покупать жильё, в нём стояли четыре дома, и процесс до сих пор на этом же месте. Против топ-менеджера застройщика было возбуждено уголовное дело, которое расследуется. Ущерб оценивается на 330 млн рублей. В марте 2019 года стало известно, что Верховный суд РТ принял решение выпустить из СИЗО под домашний арест гендиректора «Стройкома» Фаика Гараева. Причиной смягчения меры назвали состояние здоровья Гараева.

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