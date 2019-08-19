Петропавловск-Камчатский, 19 августа, 2019, 04:18 — ИА Регнум. Медведи разгуливают по улицам столицы Камчатки — Петропавловска-Камчатского. Жители фотографируют косолапых в самых разных местах, в том числе возле школ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mattyman17 Медведь

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На прошедших выходных 17,18 августа полицейским Петропавловска пришлось выгонять таёжного гостя в лес. Медведь гулял по улицам, заглядывал в окна домов. За последние сутки жители города видели медведей сразу на нескольких улицах, в районе авторынка, во дворах домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах ДФО участились случаи выхода медведей к людям, нападения медведей на людей, гибели людей. Специалисты утверждают, что причина такого поведения зверей — голод, в реках мало рыбы, её вылавливают рыбопромышленники. Нет корма для косолапых и в лесах ситуацию усугубляют лесные пожары.