Копенгаген, 19 августа, 2019, 01:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен просит прекратить «абсурдную дискуссию» о продаже Гренландии Соединенным Штатам, 18 августа передает агентство Reuters.

Markus Trienke Гренландия

«Ким Килсен (премьер-министр Гренландии — прим. ИА REGNUM ) уже дал понять, что Гренландия не продается! Разговор окончен» , — заявила Фредериксен в интервью Danmarks Radio.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно «обсуждал возможность» покупки Гренландии.

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