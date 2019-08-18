Вашингтон, 19 августа, 2019, 00:47 — ИА Регнум. Модель Земли, какой ее бы увидели представители инопланетных цивилизаций через световые годы и парсеки, разработала группа ученых, передает 16 августа журнал Science.

Земля. Вид из космоса

Изучение экзопланет на предмет возможности существования ни них жизни — одно из актуальных направлений астрономии, однако данные об этих объектах, часто визуализируемых лишь в виде небольшого светового пятна, дают земным исследователям очень ограниченный объем информации. Для того, чтобы понять каким образом распознать на далеких планетах океаны, облака и ледяные шапки (одни из основных признаков возможной жизни на планете), группа ученых предприняла попытку подойти к решению проблемы от противного.

С помощью спутника НАСА DSCOVR, находящегося в далеком космосе в точке гравитационного баланса между Землей и Солнцем (обращается вокруг центра Солнечной системы синхронно с третьей планетой, что позволяет спутнику регистрировать только дневную сторону Земли), были сделаны около десяти тысяч снимков планеты.

Изображения были сделаны с использованием лишь 10 длин волн, снимки делались через каждые два часа. Затем для каждой длины волны был выделен лишь один показатель яркости. После сравнения полученных данных с исходными снимками, ученые установили какие параметры соответствуют суше, а какие водной поверхности, какие отражают облачность. В результате была построена контурная карта поверхности планеты, такой, какой бы ее увидел инопланетный исследователь, наблюдавший за Землей в телескоп в течение двух лет. На карте видны океаны, материки и их приблизительная береговая линия.

Ориентируясь на полученные данные, исследователи экзопланет смогут в будущем оценить, есть ли на изучаемых объектах океаны, ледяные шапки и облака — эти ключевые показатели возможного присутствия жизни на далекой планете.