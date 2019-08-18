Владивосток, 18 августа, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Полузащитник владивостокского футбольного клуба «Луч» Дмитрий Калугин получил серьезную травму в матче 9-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с воронежской командой «Факел». Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер «Луча» Рустем Хузин, видео пресс-конференции размещено на официальном YouTube-канале владивостокской команды.

Fc-luch.com Дмитрий Калугин

«К сожалению, потеряли одного игрока. Думаю, на долгий срок. По предварительным данным, у Калугина перелом верхней челюсти», — рассказал Рустем Хузин.

Также главный тренер «Луча» отметил, что игрока увезли в больницу, и пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Кроме этого, известно, что футболист получил травму в результате столкновения с голкипером «Факела» Данилой Ермаковым.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее команда «Луч» разгромила воронежский клуб «Факел» со счетом 3:0.