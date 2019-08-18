Владивосток, , 12:52 — REGNUM

Владивостокский футбольный клуб «Луч» разгромил футболистов воронежского «Факела» в домашнем матче 9-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России.

Игра состоялась на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте матча усилиями форварда Александра Кутьина. Следующего гола пришлось ждать до второго тайма, когда на 63-й минуте нападающий Руслан Гордиенко забил в ворота «Факела» второй мяч. Довершил разгром гостей всухую форвард хозяев Саид Алиев, отличившийся на 73-й минуте и этим поставивший в матче точку.

Отметим, этой победой «Луч» прервало свою безвыигрышную серию в ФНЛ из трех подряд матчей и с 12 очками располагается на 8-м месте турнирной таблицы. «Факел» с 5 очками на последней, 20-й позиции и это третье подряд поражение для команды.

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