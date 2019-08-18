Лондон, 18 августа, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Великобритании Ник Картер заявил, что Лондону нужно усиливать свое военное присутствие в Африке, чтобы помешать Российской Федерации включить этот континент в свою сферу влияния. Об этом он заявил в интервью газете The Times.

Ник Картер

Картер заявил, что военная помощь странам Африки и отправка туда небольших по численности элитных отрядов для борьбы с терроризмом позволит сделать так, чтобы развивающиеся страны африканского континента ориентировались на Запад, а «не на группу Вагнера».

Картер имеет в виду российскую частную военную компанию с условным названием «группа Вагнера».

Также глава генштаба ВС Великобритании заявил, что угроза со стороны Москвы материализовалась значительно быстрее, чем предполагали британские эксперты в 2015 году.

Сейчас на Западе не очень понимают, что конкретно нужно делать с Россией.

«Методы ведения борьбы меняются, и британская армия должна модернизироваться при помощи технологий, которые привели к этой эволюции», — пишет Картер.