Дублин, 18 августа, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Известный ирландский борец UFC Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину за оскорбление, об этом 18 августа сообщает издание Irish Miror со ссылкой на источник.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

Инцидент произошел в одном из ирландским пабов в апреле 2019 года. Ранее сообщалось, что боец ударил мужчину за отказ выпить, однако источник раскрыл новые подробности инцидента.

Оказывается, Макгрегор предложил всем посетителям паба выпить виски за его счет, а пожилой мужчина отказался это сделать в оскорбительной форме, что и задело Конора, ударившего его.

Напомним, Конор Макгрегор известный ирландский боец смешанных боевых искусств, выступает под эгидой UFC в полулегком весе. Известен своим экстравагантным поведением.