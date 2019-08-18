Москва, 18 августа, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу рассказал, как США нарушили российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Kremlin.ru Сергей Шойгу

По словам Шойгу, власти США заложили в своем бюджете средства на разработку ракет средней и меньшей дальности, которые были запрещены ДРСМД, ещё за год до формального выхода Вашингтона из договора.

Шойгу подчеркнул, что это были финансовые средства, выделенные именно на разработку ракет средней и меньшей дальности, и такая разработка сразу же началась, хотя США ещё находились под действием ДРСМД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько последних лет США голословно утверждали, что Россия якобы нарушает ДРСМД. Никаких доказательств этому не приводилось.

Российская сторона предлагала обсудить американские претензии и просила предоставить хоть какие-то доказательства, но США просто нужно было выйти из этого договора, который мешал им сдерживать Китай.

Сейчас договор уже не действует.