Нашвилл, США, 18 августа, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Канадский форвард хоккейного клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшен дал свой комментарий о заключении со своим клубом семилетнего контракта на общую сумму $56 млн, его слова приводит 18 августа официальный сайт НХЛ.

Lisa Gansky Мэтт Дюшен

«Приятно, когда к тебе проявляют такой интерес», — заявил 28-летний хоккеист.

Также он отметил, что о том, чтобы его настолько ценили, мечтает каждый посвятивший хоккею жизнь профессионал, а «Нэшвилл» этим контрактом подарил игроку именно такое ощущение.

Отметим, в нынешнем сезоне Мэтт Дюшен был обменян из команды «Оттава Сенаторз» в клуб «Коламбус Блю Джекетс». В общей сложности в 79 играх минувшего регулярного чемпионата набрал 70 (31 шайба + 39 голевых передач) очков. В 10 играх плей-офф набрал 1 (5 шайб + 5 результативных передач) очков.