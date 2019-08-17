Санкт-Петербург, 17 августа, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Алексеем Матюниным в матче шестого тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат».

Fc-zenit.ru Матч «Зенит» — «Ахмат»

»Считаю, что в этом матче главная звезда — это судья, — цитирует Дзюбу Матч ТВ. — Просто безобразие. Удалил ты (арбитр) игрока по делу — чего ты испугался? Начинает все свистеть в другую сторону!«

Дзюба также добавил, что главным героем встречи стал судья.

Как передавало ИА REGNUM, 17 августа санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0.

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