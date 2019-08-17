«Ждём команды»: протестующие на Арбате в Москве смешались с толпой
Москва, 17 августа, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Участники несанкционированной акции протеста на улице Арбат в Москве разошлись в разные стороны, смешавшись с отдыхающими, передаёт 17 августа корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Участники несанкционированной акции протеста на улице Арбат
По его словам, молодые люди стоят теперь на пешеходной улице по одному-два-три человека, и теперь их сложно отличить от отдыхающих или туристов.
«Ждём команды — собираться дальше или нет. От организаторов», — рассказал корреспонденту один из участников шествия.