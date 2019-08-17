Москва, 17 августа, 2019, 17:03 — ИА Регнум. В эти минуты группа молодёжи проводит несанкционированное шествие по улице Арбат в Москве, передаёт 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Улица Арбат в Москве 17 августа

Около ста человек, преимущественно молодого возраста, проходят по главной пешеходной улице, выкрикивая политические лозунги. Рядом находятся патрули полиции, однако они не вмешиваются в протестную акцию, не проводят беседы и никого не задерживают. По всей видимости, проводить задержания в зоне отдыха москвичей и гостей столицы они не хотят.

Помимо шествия, на Арбате также выставлены одиночные пикеты с политическими требованиями.

За протестов молодых москвичей с интересом наблюдают иностранные туристы. Они обмениваются впечатлениями и записываю происходящее на камеру телефона.