Иностранцы с интересом наблюдают за оппозицией на московском Арбате
Москва, 17 августа, 2019, 17:03 — ИА Регнум. В эти минуты группа молодёжи проводит несанкционированное шествие по улице Арбат в Москве, передаёт 17 августа корреспондент ИА REGNUM.
Около ста человек, преимущественно молодого возраста, проходят по главной пешеходной улице, выкрикивая политические лозунги. Рядом находятся патрули полиции, однако они не вмешиваются в протестную акцию, не проводят беседы и никого не задерживают. По всей видимости, проводить задержания в зоне отдыха москвичей и гостей столицы они не хотят.
Помимо шествия, на Арбате также выставлены одиночные пикеты с политическими требованиями.
За протестов молодых москвичей с интересом наблюдают иностранные туристы. Они обмениваются впечатлениями и записываю происходящее на камеру телефона.