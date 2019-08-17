Москва, 17 августа, 2019, 16:53 — ИА Регнум. В Москве 17 августа прошла согласованная акция протеста оппозиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг КПРФ в Москве 17 августа

Организатором митинга «За честные и чистые выборы!» стала КПРФ. Ранее предполагалось, что в протестах примут участие и другие политические силы, в частности, московские либералы, но каких-либо заметных фигур замечено не было. Возможно, не нашли общего языка с коммунистами, а может — согласованные акции не привлекают по формату.

Поэтому кроме коммунистов на акцию пришли разве что протоиерей Всеволод Чаплин, обманутые дольщики и музыканты, исполнявшие народные и патриотические песни. Музыкальная программа оказалась такая же обширная, как и неделей ранее на этой же площади на митинге либералов. Главные различия — в репертуаре. Рэпа не было.

Первым со сцены выступил лидер партии Геннадий Зюганов. Главный акцент в его речи был сделан на олигархах, которые забирают большую часть стоимости на зарубежных рынках нефти, газа и других ресурсов России. Он сравнил их с ордынцами, причём в пользу последних, поскольку те брали в виде дани лишь десятую долю нажитого народом нашей страны.

Затем провели торжественную церемонию вручения партбилетов. Зюганов лично вручал удостоверения, жал руки, а женщину даже поцеловал по-товарищески в щёку.

Следом выступили экс-кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин и действующий депутат Мосгордумы Николай Зубрилин. Первый заявил, что партии по силам получить на выборах большинство, второй потребовал расширить полномочия законодательного органа, чтобы можно было заниматься кадровыми вопросами в московском правительстве.

В завершении выступил протоиерей Всеволод Чаплин. Он пояснил, что пришёл на митинг коммунистов потому, что настало время всем патриотическим силам России держаться вместе.

«Почему у нас не наполнено конкретным смыслом понятие «социальное государство»? Как оно соотносится с расходами, получаемыми от нефти и газа, с расходами этих средств? Почему у нас воля народа ниже международно-правовых решений, принимаемых часто под диктовку наших многовековых недругов? Почему у нас иногда органы с непонятными полномочиями вмешиваются в жизнь людей и в их позицию?» — сказал служитель церкви.

По его мнению, необходимо устранить из жизни народа несправедливость в самых разных сферах.

«Нужно избежать тотального контроля цифрового над жизнью людей, он уже наступает. Когда-то это станет фактором давления на выбор людей, на их поведение, убеждения. Нам нужно добиться того, чтобы голос народа был услышан», — заявил Чаплин.

В общем-то, речь протоирея хотя и совпадала по некоторым тезисам с выступлениями коммунистов, контрастировала с ними по форме, предлагая слушателям не замытые лозунги, а живое слово.

Вскоре официальную часть завершили, и люди быстро начали расходиться, несмотря на то, что протестное мероприятие продолжила уже привычная музыка. Причём в числе первых ушли с площади самый актив, стоявший в первом ряду и державший в руках флаги и транспаранты. Вся акция продлилась час с небольшим.

По данным МВД, митинг посетили около четырёх тысяч человек. Проект «Белый счётчик» насчитал 4,2 тысячи. Это значительно меньше, чем ещё неделю назад у либералов — по некоторым данным, до 50 тыс. человек.

Добавим, что на выходе с митинга журналисты поймали Зюганова и задали вопрос о незаконных акциях в Москве — на чьей он стороне? Лидер КПРФ счёл правильным осудить действия и полиции, и организаторов протестов.