Берлин, 17 августа, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Новые генетические исследования указывают на то, что именно Homo sapiens, а не похолодание климата, стал причиной вымирания гигантских пещерных медведей. Об этом 15 августа сообщает Reuters.

Rainer Lippert Скелет пещерного медведя

Изучение генома от 59 пещерных медведей из костей, обнаруженных в 14 местах во Франции, Германии, Италии, Польше, Сербии, Испании и Швейцарии, выявило спад численности популяции примерно 50 000 лет назад, что совпадает с появлением современного человека нашего вида в Восточной Европе. Примерно 40 000 лет назад произошло резкое сокращение численности этого крупного животного, что совпадает с распространением человека разумного по всей Европе. 20 000 лет назад пещерные медведи вымерли полностью.

«Появляется все больше и больше доказательств того, что современные люди играют определяющую роль в сокращении и исчезновении крупных млекопитающих после того, как они распространились по всей планете, начиная примерно 50 000 лет назад», — заявил биогеолог Эрве Бочеренс из Университета Тюбингена в Германии. До этого популяция медведя оставалась устойчивой, хотя и делила свою территорию с другим человеческим видом, неандертальцами, которые также вымерли после того, как Homo Sapiens вторглись в Евразию.

Пещерный медведь (Ursus spelaeus) был одним из характерных обитателей Ледникового периода Европы наряду с пещерным львом, шерстистым носорогом, мамонтом и степным бизоном. Он был размером с белого медведя, но был исключительно травоядным. Наскальные рисунки первобытных людей сохранили его облик. Если ранее учёные предполагали, что помимо влияния человека, причиной исчезновения животного мог быть Ледниковый период, то сейчас всё больше оснований склоняться к версии антропогенного вымирания медведя.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные пересмотрели время прихода Homo Sapiens из Африки в Европу. Первые представители человека разумного появились на европейской территории на 160 тысяч лет раньше, чем до сих пор считалось.