Москва, 17 августа, 2019, 15:42 — ИА Регнум. В Москве пока не задерживали участников акций протеста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сотрудники полиции и Росгвардии, несущие службу на улицах в центре столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция в ожидании протестов

Они рассказали, что в Москве 17 августа усилены меры безопасности из-за возможных несанкционированных акций оппозиции. На вопрос, проводились ли задержания, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отрицательно ответили майор Росгвардии и старший сержант полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве завершился согласованный митинг КПРФ, он прошёл на проспекте Сахарова. После него на бульварах в центре столицы начались одиночные пикеты.