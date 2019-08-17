Москва, 17 августа, 2019, 14:35 — ИА Регнум. В эти минуты в центре Москвы дежурят патрули полиции и Росгвардии, передаёт 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Полицейский патруль

Небольшие группы сотрудников правоохранительных органов перемещаются на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга, осматривая обстановку. По всей видимости, они ожидают начала несанкционированной акции оппозиции.

В частности, их можно встретить на Страстном бульваре, где, по данным СМИ, будут проходить одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Москве завершился согласованный митинг КПРФ, он прошёл на проспекте Академика Сахарова.