Копенгаген, 17 августа, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Преподаватель Военной академии Дании Йон Рабек-Клемменсен считает, что у США есть все основания быть заинтересованными в том, что происходит в Гренландии. «Несмотря на то, что приобретение Гренландии США крайне маловероятно, все же не случайно, что именно сейчас Трамп обратил внимание на крупнейший остров Земли», — рассказал преподаватель.

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Гренландия, по мнению эксперта, представляет особый интерес для США, поскольку база в Туле является частью их противоракетной обороны. В том случае, если произойдет вооруженный конфликт между США и РФ или какой-либо другой державой, именно от базы в Гренландии будет зависеть, смогут ли американцы предотвратить ракетное нападение через Северный полюс — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Действия России и КНР вынудили США обратить более пристальное внимание на базу в Туле и на её окружение. «Проблема заключается в том, что китайские инвестиции могут предоставить КНР определенные рычаги влияния, которые она использует для того, чтобы создать проблемы американцам на острове. Помимо этого, Россия возвела военную базу в своей части Арктики, что делает базу в Туле уязвимой для внезапного нападения», — рассказал эксперт. Йон Рабек-Клемменсон также отметил важность Гренландии в плане мониторинга действий подводных лодок к югу от острова.