Москва, 17 августа, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Примерно 25% российских семей, имеющих двух и более детей и собирающихся покупать квартиру, не имеют достаточной информации о существовании льготной ипотеки для многодетных семей. Это следует из данных опроса специалистов Райффайзенбанка, результаты которого опубликованы 17 августа ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Опрос был проведен специалистами Райффайзенбанка среди 1087 граждан России, у которых есть двое и более детей.

При этом, по данным опроса, 88% многодетных российских семей готовы рассмотреть возможность приобретения жилья в ближайшие пять лет. В их числе 24% готовы были бы оформить ипотечный кредит в течение ближайшего года, а ещё 34% — в течение двух ближайших лет.

При этом воспользоваться льготами для многодетных семей при оформлении ипотеки готовы 70% опрошенных, о которых мужчины (в 75% случаев) более осведомлены, нежели женщины (в 66% случаев).

Также 57% опрошенных намереваются использовать для покупки жилья средства материнского капитала, а ещё 28% используют его для покупки дополнительного жилья и получения с него доходов от аренды.