Ростов-на-Дону, 16 августа, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему Руслану З., оказавшемуся на скамье подсудимых за хищение топлива. Об этом ИА REGNUM сообщили в военном следственном управлении СКР по Южному военному округу (ЮВО).

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Из материалов уголовного дела следует, что более полутора лет — с апреля 2015 года по декабрь 2016 года — З., занимая должность начальника службы горючего и смазочных материалов, искусственно создавал излишки дизтоплива, списывал его с оперативного учёта, а соответствующие документы подавал в финансово-расчетный пункт управления финансового обеспечения Минобороны РФ по Ростовской области для последующего снятия с бюджетного учёта воинской части.

По указанию З. подчинённые сливали топливо со склада ГСМ и вывозили за территорию части. Стоимость похищенного оценена в 3,3 млн рублей.

Офицер запаса признан виновным в растрате, совершенной с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ростовским-на-Дону гарнизонным военным судом З. осуждён на три года. Отбывать наказание бывший военнослужащий будет в исправительной колонии общего режима.