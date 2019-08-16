Вашингтон, 16 августа, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и обсудил с ним ситуацию в регионе Джамму и Кашмир, суверенитет над которым оспаривают Индия и Пакистан. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает пресс-служба Белого дома США.

littleguids Пакистано-Индийская граница

Сообщается, что в ходе разговора Трамп призвал лидера Пакистана к снижению напряженности путем диалога.

«Президент подчеркнул важность снижения напряженности между Индией и Пакистаном на основе двустороннего диалога в отношении ситуации в Джамму и Кашмире», — заявили в пресс-службе Белого дома США.

Кроме того, Трамп и Хан обсудили развитие отношений между США и Пакистаном, в том числе с учетом того импульса, который был дан этим отношениям во время визита пакистанского премьера в Вашингтон в июле 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, положение на индо-пакистанской границе вновь обострилось после того, как власти Индии приняли решение ввести на подконтрольной им территории Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. После этого стороны начали стягивать войска к границам.