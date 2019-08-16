Курск, 16 августа, 2019, 20:28 — ИА Регнум. В Курской области возбуждено 13 уголовных дел по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью или смерть граждан. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области по итогам совместного приёма граждан по обращениям о происшествиях в медицинской сфере, который прошёл 15 августа.

George Hodan Врач

В ходе приёма от курян поступило 20 обращений, основная часть которых касалась вопросов качества оказываемой медицинской помощи в государственных и частных учреждениях. Также жителей региона волновали проблемы обеспечения лекарственными препаратами и санаторными путёвками.

По ряду обращений, требующих дополнительного изучения, будут организованы разбирательства, о ходе которых ведомство пообещало уведомить заявителей.