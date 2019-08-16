Москва, 16 августа, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Вопрос поставок второй партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции в рамках ранее заключенного контракта прорабатывается. Об этом сегодня, 16 августа, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По его словам, в сфере военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией переговоры ведутся по самому широкому спектру вопросов, в том числе по вопросу поставок второй партии российских С-400.

«Сейчас активно прорабатывается вопрос о поставке второй партии С-400, вы знаете… В рамках существующих договоренностей. Они реализуются активно», — сказал Ушаков.

При этом помощник президента отметил, что у него нет конкретных данных о возможных поставках Турции российских истребителей Су-35.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как власти США заявили, что вычеркнут Турцию из проекта F-35, турецкие СМИ стали писать о том, что Анкара вполне может обойтись без американских боевых самолетов пятого поколения и купить у России Су-35 поколения 4++.