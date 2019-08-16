Вашингтон, 16 августа, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил своих советников из Белого дома выяснить, можно ли купить Гренландию у Дании, сообщает испанское издание ABC со ссылкой на информацию нескольких американских СМИ, появившуюся в четверг, 15 августа. Источники указывают, что Трамп упоминал этот вопрос несколько раз за последние недели в ходе встреч и ужинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

The Washington Post отметило, что в Белом доме уже обсуждался вопрос легальности гипотетической покупки и процесса включения в свой состав территории с собственным правительством, а также то, откуда взять деньги на такое приобретение. Канал CNN, со своей стороны, отметил, что Трамп — миллиардер, сколотивший состояние на развитии жилищного строительства — попросил изучить возможность покупки Гренландии юридического консультанта Белого дома Пэта Чиполлоне. Оба СМИ добавили, что мнения советников Трампа разделились: одни считают, что президент говорит о сделке серьезно, другие называют это мимолетным капризом.

Американские издания не проясняют, какие мотивы заставили Трампа заинтересоваться покупкой острова. Впрочем, некоторые предполагают, что интерес американского лидера связан с природными ресурсами. Сторонники другой версии указывают, что дело в геостратегической важности Гренландии, обусловленной ее близостью к Арктике.