Владивосток, 16 августа, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Для участников Восточного экономического форума будет организован роскошный чартер Москва — Владивосток. Стоимость перелёта из столицы РФ в столицу Дальнего Востока и обратно обойдётся в 7 тыс. евро, или порядка 500 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анри Матисс. Роскошь, покой и наслаждение. 1905 г

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Организаторы форума предлагают пассажирам чартера целый набор VIP-услуг, включая специальное обслуживание в аэропорту.

В полёте пассажиров будут кормить деликатесами, меню включает и алкогольные напитки. Сообщается, что забронировать полёт можно только при условии 100%-й предоплаты, в случае отказа от полёта деньги не возвращаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ВЭФ пройдет во Владивостоке в сентябре 2019 года. Участникам предложены в этом году настолько дорогие услуги, что власти Хабаровского края, например, даже обвинили администрацию Приморья в намеренном завышении цен.