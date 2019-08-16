Якутск, 16 августа, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Судоходное движение по двум рекам в Якутии — Лене и Яне — из-за отсутствия достаточного уровня воды с 15 августа ограничено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленского речного пароходства.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

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Также не снято ранее ограничение на участке Яны Усть-Куйга — Нижнеянск.

По словам начальника Янского судоходного участка ПАО «ЛОРП» Михаила Константинова, судоэкипажи работают в сложнейших условиях мелководья и ограниченной видимости из-за лесных пожаров.

«Масштабы этого бедствия ещё предстоит ощутить — срыв северного завоза (ГСМ, продовольствие, уголь)», — пишут якутяне в соцсетях.

Как сообщали ИА REGNUM, на всех реках Якутии зафиксировано снижение уровня воды. Кроме проблем для судоходства, мелководье отразится и на нересте рыбы.