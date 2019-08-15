Якутск, , 09:15 — REGNUM

Уровень воды практически на всех реках Якутии снизился до критического, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Исключение — река Колыма, которая пока не обмелела.

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По мнению специалистов, снижение уровня воды в основных реках республики связано с отсутствием полноценных осадков. Якутия давно нуждается в дождях, которые наполнят реки и потушат пожары.

На реке Лене и Яна зафиксирована глубина ниже проектных судоходных отметок.

На реке Алдан у поселка Батамай отмечен первый раз за 30 лет уровень воды ниже отметок.

Кроме проблем для судоходства, снижение уровня воды сказывается и на нересте рыбы — проход из-за мелководья будет затруднён.

Как сообщало ИА REGNUM, экологи Якутии исследуют появившиеся непонятные сгустки в реке Вилюй.