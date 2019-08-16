Пошёл за бабочкой: подробности пропажи ребёнка в омской тайге
Омск, 16 августа, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Мальчик Коля, который двое суток оставался один в глухой омской тайге, получил переохлаждение и обезвоживание, но его здоровью ничего не угрожает, психика тоже не пострадала, выяснили корреспонденты «НГС 55», посетив Большереченскую районную больницу, куда привезли малыша.
По словам матери найденного ребёнка, её сына уже окрестили «партизаном» за умение выживать в лесу.
«Оказывается, когда Коля остался один в машине, он увидел бабочку. Ему стало интересно, и он пошёл за ней в лес. Найти мальчика не могли, потому что днём он отсыпался, так как не знал, куда идти, а ночью шёл на свет фонаря МЧС. Потому его и нашли так близко от лагеря, всего в 800 метрах», пишут омские журналисты.
По словам врачей, Колю нашли абсолютно мокрого и босого, в тине, но ещё во время доставки мальчика в стационар его согрели и накормили. Сейчас он находится в отделении анестезиологии и реанимации под наблюдением врачей. С ребёнком будет работать психолог.
Как уже сообщало ИА REGNUM, трёхлетний Коля пропал 13 августа в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. По словам родителей, они оставили мальчика в салоне припаркованного в лесу автомобиля, а сами стали собирать ягоды. Когда спустя 15 минут мальчика в машине не обнаружилось, взрослые стали искать его самостоятельно, но через несколько часов были вынуждены обратиться в полицию. В СК СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а отцу ребёнка даже пришлось пройти проверку на полиграфе. После двух дней и двух ночей, проведённых в тайге, мальчика нашла московский волонтёр поискового отряда «Лиза Алерт» Татьяна Филиппова.
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