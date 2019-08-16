Омск, , 08:18 — REGNUM

Двухдневные поиски трёхлетнего малыша Коли в омской тайге всколыхнули всю Россию, в регион на его поиски съехались профессиональные поисковики и просто неравнодушные граждане из различных регионов, даже из Москвы. Волонтёр поискового отряда «Лиза-Алерт» Татьяна Филиппова в интервью «НГС55» рассказала, как ей удалось найти ребёнка посреди болота в лесу.

Мальчик Коля, пропавший в омской тайге, найден поисковиками «Лизы Алерт» Цитата с сайта ngs55.ru

Со слов Татьяны, услышав по рации, что в трехстах метрах от положения её группы была найдена кепка, она приняла решение отправиться к этому месту. Координатор эти действия одобрил и ребята стали оцеплять болото вокруг.

«Координатор поставил нам задачу — плясать от кепки. Ну, а дальше все прозаично — болота-болота-болота… Мы приняли решение обходить болото вокруг. У нас это называется «оконтурить». Начали кричать. Сначала звали его по имени. Потом я, поскольку сама являюсь матерью троих детей, стала звать: «Сына, сыночек!». И на слово «сыночек» К

Мальчик Коля, пропавший в омской тайге, на руках у отца Цитата с сайта ngs55.ru

оля откликнулся», — пояснила Татьяна. Говорит, что когда она увидела ребёнка, он находился в состоянии ступора.

«Стоял в болоте — там место такое, остров, заболоченный, а вокруг — вода. При моем росте, 162 сантиметра, вода была мне по талию. Коля выглядел отстранённым, а когда один из поисковиков взял его на руки, прошептал: «Я хочу пить».

«Потом было много эмоций: мама мальчика плакала, папа схватил своего детёныша на руки. Безусловно, это было огромной радостью для всех», — говорит волонтёр поискового отряда «Лиза-Алерт» Татьяна Филиппова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Коля пропал 13 августав Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. По словам родителей, они буквально на 15 минут оставили сына одного в салоне припаркованного автомобиля пока собирали поблизости ягоды. Когда самостоятельные поиски результата не принесли, пришлось обращаться в полицию. Тем временем СУ СК РФ по Омской области даже возбуждало уголовное дело по статье «Убийство».

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