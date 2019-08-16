Душанбе, 16 августа, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Число наркозависимых в Таджикистане с 2008 по 2019 год сократилось на 36%, до 3 180 человек, сообщает 16 августа издание «Авеста» со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

15 августа в Национальной библиотеке Таджикистана состоялось расширенное заседание координационного совета по профилактике наркомании.

Участники заседания напомнили, что учет численности наркоманов в Таджикистане начался в 1995—1996 годах. В 1998 году в республике было зарегистрировано 1 475 наркозависимых.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа сотрудники правоохранительных органов Таджикистана уничтожили в Душанбе 1,7 тонны наркотиков, в том числе 49 кг героина, 465 кг опиума, 346 кг гашиша и 850 кг каннабиса.