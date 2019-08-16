Пекин, 16 августа, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты ослаб до 7,0312 юаней за доллар США, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Как стало известно, на этот день юань уступил доллару США 44 базисных пункта, продолжив тренд на ослабление, взятый в связи с очередным витком торговых войн между Китаем и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа юань ослаб к доллару на 75 базисных пунктов до 7,0211 юаней за единицу американской валюты. Таким образом за прошедшие дни вкупе юань ослаб еще на 101 базисный пункт.