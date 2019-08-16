Посёлок городского типа Гари, Свердловская область, 16 августа, 2019, 05:57 — ИА Регнум. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) после случившегося в исправительной колонии № 8 пожара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Уголовное дело

«Следователем СКР выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе управления.

Напомним, что возгорание зданий в ИК-8, расположенной недалеко от посёлка Гари Серовского городского округа, произошло 8 июня 2019 года. В результате пожара сгорели несколько административных и производственных зданий, а также одно общежитие заключённых. Общий имущественный ущерб составил более 4,5 млн рублей. По предварительной версии, возгорание произошло по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации котельной.

Отметим, что часть заключённых после пожара были переведены в другие исправительные колонии региона.