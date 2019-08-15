Луанда, 16 августа, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Обвинительный приговор заслушал 15 августа экс-министр транспорта Анголы Аугушту Томаш в Верховном суде страны, сообщает Agence France-Presse.

За решёткой

Согласно вердикту, бывший чиновник приговорён в 14 годам лишения свободы. Он признан виновным в коррупции, злоупотребление властью, растрате госсредств.

Напомним, Томаша арестовали без малого год назад, предъявив обвинения по шести пунктам. Транспортом Анголы чиновник заведовал в 2008—2017 гг.