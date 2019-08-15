Токио, 16 августа, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Не менее 49 человек пострадали в результате тайфуна «Кроса», обрушившегося на Японию 15 августа, сообщает агентство Kyodo.

Тайфун

Также сообщается, что в префектуре Хиросима погиб 82-летний местный житель, которого унесло в море из-за сильного ветра. Отмечается, что японские власти распорядились эвакуировать жителей 15 префектур на западе и юго-западе страны. Приостановлено движение поездов, а авиакомпании Японии отменили более 400 рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские власти порекомендовали 580 тысячам жителей страны эвакуироваться из-за приближения тайфуна «Кроса». В первую очередь эвакуироваться порекомендовали жителям префектуры Хиросима.