Вашингтон, 15 августа, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Падение американского рынка вызвало очередное «обеднение» богатейших людей планеты. Всего за один день девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли около $18 млрд, сообщает Forbes, со ссылкой на свои рейтинги, обновляющиеся в режиме реального времени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Джефф Безос потерял $3,5 млрд, глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг — $3,2 млрд. Генеральный директор компании LVMH Бернар Арно — около $3 млрд.

К сокращению их капиталов привело падение американских фондовых индексов. Накануне индекс Dow Jones показал максимальное падение в 2019 году.

Примечательно, что единственным бизнесменом из мирового топ-10, чьи капиталы не сократились в результате падения американского рынка, стал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумебрг.