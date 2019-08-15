Брюссель, 15 августа, 2019, 23:24 — ИА Регнум. В Португалии правоохранительные органы задержали бельгийца Жака Месье, который считается одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает бельгийская федеральная полиция.

Цитата из к/ф «Оружейный барон». Реж. Эндрю Никкол. 2005. Германия — США — Франция Оружейный барон

Месье, известный под прозвищами «Маршал» или «Лис», считается нелегальным поставщиком оружия участникам практически всех конфликтов за последние 30 лет.

Этот торговец оружием уже был приговорен к четырем годам тюрьмы в рамках дела о нелегальных поставках автоматического оружия, бронетехники, вертолетов и другого снаряжения. Это оружие поставлялось в Ливию, Чад, Пакистан и Иран.

При этом Месье удалось скрыться после вынесения приговора, что выглядит довольно странным.

Скрылся он на вилле в городе Эвора. Арест оружейного барона удалось провести благодаря сотрудничеству французских, бельгийских и португальских правоохранительных органов.

Попался Месье на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию. Именно эта зацепка и вывела на след Месье.