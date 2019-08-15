Цхинвал, 15 августа, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Югоосетинский боксер, выступающий за российскую сборную, планирует впервые выйти на ринг в супертяжелом весе. Его соперником станет американец Джоуи Давейко, сообщает 15 августа ИА «Рес».

Мурат Гассиев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок между Гассиевым и Давейко должен был состояться 27 июля в США, но россиянин получил травму, после которой был вынужден пройти курс лечения в Германии, а затем отправился на восстановление в Приэльбрусье. Теперь бой запланирован на октябрь.

На счету бывшего чемпиона мира Мурата Гассиева по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26 побед и одно поражение. Гассиев провел последний бой 21 июля 2018 года против украинца Александра Усика. Россиянин уступил сопернику, лишившись титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе.