Москва, 15 августа, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Работы по реставрации Северного речного вокзала Москвы будут закончены в следующем году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин при осмотре объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Северный речной вокзал

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин осматривает ход реставрационных работ Северного речного вокзала

«Одна из проблем, с которой обращались и обращаются ко мне москвичи, — спасите Северный речной вокзал, символ города, города пяти морей. Полтора года тому назад мы забрали себе этот уникальный объект. Сделали научный проект реставрации и в этом году приступили к активным работам. В следующем году он будет возрождён во всей своей красе», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин заверил, что к 2022 году транспортная система Москвы станет одной из лучших в мире.