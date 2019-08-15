Москва, 15 августа, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Государство не стремится обелять зарплаты или вводить дополнительную социальную поддержку граждан, поэтому работающие люди понимают, что уровень их заработка зависит от них самих, и рассчитывают только на себя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Больше частной собственности!

Граждане РФ до 30 лет считают, что их справедливый заработок должен достигать 56,2 тыс. рублей, а граждане 40—50 лет сочли, что справедливый уровень их зарплаты должен достигать 67,2 тыс. рублей. Такие даннные содержатся в исследовании компании «Сбербанк страхование жизни», которое прошло летом 2019 года в 37 городах РФ.

«Государство за последнее десятилетии растеряло интерес к социальной поддержке граждан и давно нам дает понять, что не хочет усиливать социальные функции. Если у нас пенсии (хорошо, что еще выплачивают!) не дотягивают прожиточного минимума, то почему государство должно заботиться о здоровых работающих гражданах, тем более, молодых специалистах», — заявил Лобода.

По его словам, граждане сегодня не рассчитывают на государство или какую-либо поддержку, а стремятся обеспечить себя самостоятельно.

«В РФ уровень серых зарплат составляет порядка 13 трлн рублей — это колоссальная сумма. Государство пока особо не стремится обелить зарплаты, понимая, что если граждане не требуют от него большего, то и оно их не будет беспокоить. Поэтому официальные цифры и результаты опросов — это одна история, на местах уровень доходов людей зачастую выше», — считает Лобода.

Так, по его словам, молодежь может считать, что «для полного счастья» им необходим заработок порядка 100 тыс. рублей в месяц — такие зарплаты получают банковские работники или финтех специалисты в Москве.

«Денег всегда мало, поэтому «крутиться» и подрабатывать приходится всем работающим в РФ. Времена поменяются, когда частной собственности в России будет больше, а государственное управление — человечнее и прозрачнее», — отметил Лобода.