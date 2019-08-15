Варшава, 15 августа, 2019, 14:59 — ИА Регнум. 15 августа в Польше отмечают День Войска польского. Выступая на торжественных мероприятиях в Катовице, президент Польши Анджей Дуда заявил о появлении «ужасных слухов» о грядущем снижении пенсий для военных, передает канал TVP Info.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Появились ужасные слухи о том, что должны быть снижены пенсии для солдат. Это абсолютная, отвратительная ложь. Я заявляю это с полной ответственностью и как президент Республики Польша никогда не подпишу подобного указа», — решительно сказал Дуда.

Президент отметил, что более всего этими слухами встревожены получающие пособия вдовы, чьи супруги погибли при выполнении воинского долга.

День Войска польского отмечается 15 августа в память о сражении 1920 года между армией Польши под командованием Юзефа Пилсудского и Красной Армией под командованием Михаила Тухачевского. Длившееся трое суток сражение завершилось в пользу поляков.