Сеул, 15 августа, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Правительство Республики Корея ищет новые точки роста экономики. В частности, в 2019 году планируется потратить 13,5 млрд долларов на создание социальной инфраструктуры, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство финансов.

4,5 млрд будут израсходованы на жилищное строительство на фоне резкого роста цен на недвижимость за последние девять месяцев. Столько же правительство потратит на прокладку железных дорог, а ещё 4,5 млрд — на строительство автомобильных дорог, парков, больниц и школ. Ожидается, что масштабные государственные вливания придадут импульс стагнирующему промышленному производству и поддержат экономику в непростых условиях.

Экспорт южнокорейских компаний падает уже несколько месяцев подряд из-за конфликта с Японией и противостояния США с Китаем — главных внешнеторговых партнёров Южной Кореи.