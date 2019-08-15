«Нафтогаз» проиграл Коломойскому в суде Лондона — Витренко
Киев, 15 августа, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Лондонский суд не возвращал компании «Нафтогаз» право назначать главу компании «Укрнафта», подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко 15 августа в интервью изданию «Экономическая правда».
Витренко рассказал, что, по мнению суда, «Нафтогаз» добровольно согласился поддерживать ту кандидатуру на пост главы «Укрнафты», которую выдвинут миноритарные акционеры компании, то есть группа «Приват» Коломойского.
В результате конфликт удалось решить путём создания наблюдательного совета, в котором часть членов назначает «Нафтогаз», а часть — акционеры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук заявил, что «Нафтогаз» и «Укрнафта» занимаются совместным вымыванием денег из государственного бюджета Украины.
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