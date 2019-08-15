Душанбе, 15 августа, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Сотрудники органов внутренних дел Таджикистана сожгли около 1,7 тонны наркотиков, сообщает 15 августа издание «Авеста» со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

В ведомстве уточнили, что все наркотики были уничтожены в присутствии представителей суда, прокуратуры, СМИ и других структур. В специальной печи сожгли 49 кг героина, 465 кг опиума, 346 кг гашиша и 850 кг каннабиса, а также кусты конопли.

Напомним, 16 декабря 2018 года сотрудники агентства по контролю за оборотом наркотиков в Душанбе сожгли 400 кг наркотических средств для испытания новой печи.

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