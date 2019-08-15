Екатеринбург, 15 августа, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе растёт объём вкладов населения на банковские депозиты. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало анализ динамики привлечения средств населения кредитными учреждениями Урала за первое полугодие 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Объём вкладов жителей Уральского федерального округа вырос на 3% и составил в первое полугодие 2019 года 496,8 млрд рублей. Более всего свои сбережения доверяют банкам жители Югры. Здесь объём вкладов вырос на 5,7%, затем по нисходящей идут вкладчики Тюменской области — рост на 5,5%, Челябинской области — рост на 2,9%, Свердловской — рост на 2,2%.

Стали объёмнее и суммы сбережений. Стало больше вкладов от 1,4 до 3 млн рублей на 8,9%, особенно в Югре. А вклады до 100 тысяч рублей сократились на 6,9%.

Причём по информации АСВ жители УрФО больше доверяют рублю нежели доллару и евро. Объём валютных вкладов уменьшился на 17%.

Средний уровень процентных ставок по рублёвым годовым вкладам размером миллион рублей составил в банках Урала 7% годовых.