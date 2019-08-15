Санкт-Петербург, 15 августа, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Смольный подтвердил свое намерение открыть три новых станции петербургского метрополитена к 1 сентября. Эту дату озвучил в четверг, 15 августа, первый заместитель главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Семчанков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Речь идет о станциях так называемого Фрунзенского радиуса на пятой ветке подземки — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары, открытие которых переносят уже не первый год.

По словам Семчанкова, уже завершены горнопроходческие и путеукладочные работы, сооружены основные конструкции станционных комплексов и перегонных тоннелей, сейчас завершают внутреннюю отделку, монтаж кабелей, устанавливают оборудование. Специалисты приступили к обкатке рельсов и проверке всех систем жизнеобеспечения.

«Метрострою» поручено ввести объект к 1 сентября 2019 года», — подчеркнул Семчанков.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что при завершении работ по строительству Фрунзенского радиуса метро на первом месте стоит безопасность пассажиров и качество работ, а не срок сдачи станций.