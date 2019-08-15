Санкт-Петербург, 15 августа, 2019, 09:56 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге c 15 августа 2019 года введены ограничения проезда к пассажирскому терминалу автомобилей с нечитаемыми или скрытыми номерными знаками. Скрытые номера идентифицируют на въездах и выездах из зоны пассажирского терминала. Такие машины не пустят в аэропорт.

Дарья Драй ИА REGNUM Парковка у зоны отправления

В «Пулково» надеются, что эта мера поможет в борьбе с теми, кто уклоняется от оплаты проезда к терминалу аэропорта, нарушая установленный временной интервал пребывания, создавая искусственные пробки и трудности для добросовестных водителей.

«Сейчас зона у терминала переполнена автомобилями такси, водители которых скрывают номера на въезде и выезде и паркуются по обеим сторонам проезжей части, превышая максимальное время нахождения у терминала <…> Ограничение на подъезд к терминалу автомобилей со скрытыми номерами позволит сократить количество нелегально припаркованных машин в привокзальной зоне, разгрузить подъездные пути и повысить комфорт и безопасность встречающих и провожающих в Пулково», — объясняет заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) Денис Павшинский.

По правилам, действующим в «Пулково», в зонах прибытия и отправления разрешается только кратковременная остановка для посадки и высадки пассажиров. Максимальное время бесплатного нахождения автомобилей у пассажирского терминала составляет 15 минут. Стоянка запрещена.

Если водитель превысил установленное время, ему придется раскошелиться на несколько сотен рублей. Повторный бесплатный заезд возможен только через 30 минут после первого въезда.