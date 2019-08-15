Москва, 15 августа, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В Москве температура воздуха будет находиться на уровне климатической нормы июля, сообщает центра «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением слабовыраженного и условно холодного атмосферного фронта», — говорится в прогнозе.

Отмечается, что общий фон погоды будет солнечным, но в дневные часы не исключена вероятность небольших осадков. Температура поднимется до комфортных значений, соответствующих климатической норме июля. Днём в Москве будет от 22 до 24 градусов, в Подмосковье — от 20 до 25 градусов. Скорость ветра не превысит 9 м/с.