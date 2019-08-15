Красноярск, 15 августа, 2019, 08:43 — ИА Регнум. ФБУ «Авиалесоохрана» обнародовала данные о лесопожарной обстановке в России по состоянию на 15 августа 2019 года. Они свидетельствуют о некотором сокращении площади пожаров-отказников, бушующих на территории сибирских и дальневосточных лесов.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910

«На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории Российской Федерации находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 300 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 686 910 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — отметили в ведомстве.

Больше всего леса, который решено не тушить из соображений экономической нецелесообразности, по-прежнему находится в Красноярском крае (1 001 785 га). В Якутии насчитывается 116 пожаров на площади, пройденной огнем в 879 855 га. Еще 61 пожар-отказник действует в Иркутской области, общая площадь горящего леса составляет 557 615 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 14 августа в России действовало 295 пожаров-отказников, а площадь пройденная огнём, составляла 2775 624 га.

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