Красноярск, , 11:07 — REGNUM

МБУ «Авиалесохрана» обнародовало данные о лесопожарной обстановке в России по состоянию на 14 августа. Они свидетельствуют о том, что площадь лесных пожаров, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, немного уменьшилась. Так, если на 13 августа таких очагов насчитывалось 300, а их общая площадь составляла 2 797 294 га, то на сегодняшний день в России действует 295 пожаров-отказников, а площадь пройденная огнём, составила 2775 624 га.

Большинство возгораний по прежнему находится в Красноярском крае. Там зарегистрирован 41 пожар на площади 997 704 га. На втором месте этого горящего рейтинга находится Якутия, где полыхает 105 пожаров на площади 879 977 га. Третье место — у Иркутской области (69 пожаров на площади 652 626 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, если на утро 12 августа на территории РФ насчитывался 301 лесной пожар-отказник общей площадью 2 743 000 га, то на утро 13 августа таких возгораний оказалось 300, но их площадь выросла до 2 797 294 га.

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