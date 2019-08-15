Москва, 15 августа, 2019, 08:11 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Москвы поступил иск от ООО «Альтернатива Капитал», единственным владельцем которого является Леонид Дододжонович Рейман, чьи данные полностью совпадают с данными бывшего министра связи РФ. Ответчиком по делу выступает АО «Ангстрем», которую связывают с Рейманом. Сумма иска превышает 2 млрд рублей. Дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Исковое заявление поступило в суд 13 августа 2019 года, сумма исковых требований — 2 167 951 144 рубля. Подробности дела пока неизвестны. По данным ЕГРЮЛ, истец — ООО «Альтернатива Капитал» учреждено 7 июня 2013 года, уставный капитал — 100 тыс. рублей. Директор — Алексей Черников, единственный владелец — Леонид Рейман. Компания работает в сфере капиталовложения в уставные капиталы, венчурного инвестирования, в том числе посредством инвестиционных компаний. Ответчик был учреждён в 1993 году. В открытых источниках компанию связывают с Леонидом Рейманом, как и ещё ряд компаний, например, учрежденное в феврале 2011 года ООО «Группа «Ангстрем», которое в январе 2018 года было ликвидировано путем реорганизации в форме присоединения. Основным участником ООО был также Леонид Рейман. АО «Ангстрем» в свою очередь выступало учредителем 49 юрлиц.

Напомним, в 2004—2008 годы министром информационных технологий и связи России был Леонид Дододжонович Рейман. Он же возглавлял созвучное ведомство в 1999—2004 годы. С 2008 по 2010 год Рейман был советником президента РФ, но уволился с поста по собственному желанию. В открытых источниках на сегодня он указан как глава компании Alternativa Capital.